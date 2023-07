Il browser Arc in download per tutti su macOS e iOS

Dopo oltre due anni nei quali è stato necessario iscriversi a una lista di attesa e attendere un invito per scaricare e provare il browser Arc, il software passa oggi alla versione 1.0 ed è liberamente disponibile per tutti. Le piattaforme interessate dalla distribuzione sono però, al momento, solo quelle di casa Apple ovvero macOS e iOS.

The Browser Company ha rilasciato Arc 1.0

A curare lo sviluppo è The Browser Company, un nome piuttosto esplicativo per una società impegnata nello sviluppo di software per la navigazione. Lo fa con un obiettivo piuttosto ambizioso: non solo dar vita all’ennesimo concorrente di Chrome, ma creare Il sistema operativo per Internet .

Non solo una finestra attraverso cui accedere alle pagine Web, ma una suite di strumenti utili per prendere appunti, creare contenuti e collaborare. Dispone di funzionalità interessanti come una modalità picture-in-picture che può essere attivata durante una riunione da remoto, semplificando così la gestione delle schede aperte. Ancora, attraverso Spaces, separa le attività legate al lavoro da quelle, ad esempio, relative allo studio e al tempo libero. Non mancano poi ampie libertà di personalizzazione per quanto concerne il design, i temi e l’aspetto delle schermate, da organizzare come si desidera sullo schermo.

Il lavoro di The Browser Company non si ferma certo con il lancio odierno. Sono già state messe in cantiere alcune novità che debutteranno in futuro: tra queste, l’integrazione di una qualche forma di intelligenza artificiale oggigiorno quasi immancabile per i software di ogni categoria.

Come scritto in apertura, il browser Arc è al momento un’esclusiva di macOS e iOS. Arriverà però anche in versione Windows, ma bisognerà attendere fino all’inverno 2023 come riportato sul sito ufficiale. La lista di attesa ora interessa gli utenti del sistema operativo di casa Microsoft: è sufficiente lasciare la propria email per ricevere un invito a provarlo.