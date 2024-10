Arc Browser adesso supporta Windows su ARM

Durante l’evento tenuto da Microsoft in cui la società ha annunciato il lancio di Windows 11 24H2 e nuove funzionalità di intelligenza artificiale per i PC Copilot+, è stato altresì rivelato che ben presto un maggior numero di applicazioni saranno rese disponibili nativamente su Windows. Una di queste è Arc Browser e proprio a tal riguardo adesso ci sono ottime notizie: gli utenti di Windows su ARM possono scaricare una versione nativa di ARM del browser.

Arc Browser per Windows su ARM

Nelle scorse ore, infatti, Browser Company – che è il nome del team che sviluppa Arc Browser – ha rilasciato una nuova versione del browser per gli utenti Windows, funzionante con qualsiasi dispositivo ARM.

A parte ciò, il changelog dell’ultima versione non contiene molto, la modifica più rilevante è sicuramente il nuovo supporto. Per il resto, infatti, è stato risolto un arresto anomalo causato dal trascinamento di una scheda per creare una nuova finestra o dal trascinamento di una scheda tra due finestre ed è stata introdotta la beta per Android 12 e versioni successive.

Per chi non lo sapesse, Arc Browser si propone come una soluzione prettamente focalizzata sulla produttività. Dispone di un design minimale e di funzioni ottimizzate per il multitasking, come la Focus Mode. Tutto ciò lo rende pertanto ideale per restare concentrati sulle attività importanti riducendo le distrazioni. I browser “tradizionali”, come Chrome o FireFox sono molto versatili e offrono numerose funzionalità, ma possono anche distrarre e disturbare la concentrazione durante il lavoro, a causa delle tante schede e notifiche aperte.