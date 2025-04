Tor Browser 14.5 porta l'assistente alla connessione su Android

Tor Browser 14.5, il noto browser open-source che consente di garantire la massima privacy grazie al cosiddetto routing “onion” a strati, è stato ufficialmente rilasciato ed è scaricabile dal sito Tor Project. Basato su Firefox 128.9.0esr, questa nuova versione stabile introduce novità rilevanti sia per utenti desktop che mobile, che andremo ora a elencare.

Tor Browser 14.5 introduce l’assistente alla connessione

Tra le novità più interessanti è presente l’introduzione dell’assistente per la connessione su Android, una funzione già implementata con successo su Linux, macOS e Windows dalla versione 11.5: questo strumento viene attivato quando la connessione diretta alla rete Tor fallisce, cercando e testando automaticamente ponti alternativi per garantire l’accesso. Il debutto su Android è il frutto di un lungo lavoro di refactoring dell’integrazione di Tor, che ha permesso di unificare parte del backend tra desktop e mobile, riducendo il codice ridondante e migliorando l’efficienza complessiva.

Un altro importante aggiornamento riguarda la localizzazione. Tor Browser 14.5 supporta infatti ora tre nuove lingue: bielorusso, bulgaro e portoghese europeo, accessibili tramite le impostazioni di lingua su tutte le piattaforme.

L’aggiornamento include anche miglioramenti pratici che ottimizzano l’esperienza utente, come ad esempio l’accesso in tempo reale su desktop che riprende quanto fatto su Android nella versione 13.5, permettendo agli accessi Tor di aggiornarsi istantaneamente su Linux, macOS e Windows e rendere quindi più semplice monitorare l’attività senza dover riavviare la finestra degli accessi.

Viene poi ottimizzato l’assistente alla connessione con una logica perfezionata per gestire meglio situazioni complesse e ridurre i test di connessione non-Tor, per fornire notifiche più chiare agli utenti desktop in caso di errori nelle impostazioni dei ponti.

Oltre a ciò, su Tor Browser 14.5 l’opzione “Esci” termina ora tutti i processi in background e pulisce le attività recenti in modo più completo. Inoltre, è stato reintrodotto un comando rapido per chiudere tutte le schede e uscire immediatamente, utile in momenti critici.

