Chrome: dominatore indiscusso del mercato browser

Il fatto che Chrome sia il browser dominate è cosa ormai assodata da tempo, ma gli ultimi dati forniti da Statcounter mettono in evidenza che ora la sua quota di mercato è diventata nettamente superiore. In base a quanto emerso, infatti, ad agosto 2025 il navigatore di casa Google ha raggiunto un market share sul fronte desktop del 70,25%.

Chrome: quote di mercato in netto aumento su desktop e mobile

Il divario tra Chrome ed Edge di Microsoft è immenso, con quest’ultimo che detiene solo l’11,8%, con un incremento di 0,01 punti rispetto al mese precedente. Safari di Apple è in terza posizione con il 6,34%, con un incremento di 1,04 punti. Firefox, invece, detiene il quarto posto con il 4,94%, segnando una diminuzione di 0,36 punti. C’è poi Opera che si piazza alla quinta posizione in classifica con una quota di mercato del 2,06%, con una diminuzione di 0,13 punti.

Le cose appaiono simili sul lato mobile del mercato, con Chrome che ha il 69,15% e Safari in seconda posizione con il 20,32%. Samsung Internet è al terzo posto con il 3,33%. Per quanto riguarda Edge, la sua quota è solo dello 0,59%.

Da sottolineare che attualmente il mercato dei browser è fortemente influenzato dalla sempre crescente adozione delle soluzioni basate sull’AI, con “big G” in particolare che spinge su Gemini e su varie funzionalità di intelligenza artificiale su Chrome. Alcuni browser non mainstream, tuttavia, si oppongo al trend. Vivaldi, un browser Chromium sviluppato da ex ingegneri di Opera, ad esempio ha recentemente criticato Google e Microsoft per aver forzato troppo la mano.