OpenAI: un milione di dollari per stabilire le regole IA

Il CEO Sam Altman ritiene necessaria una regolamentazione dell’intelligenza artificiale, ma senza eccessive restrizioni. In attesa dell’approvazione di leggi specifiche, OpenAI ha deciso di offrire un milione di dollari ai ricercatori di tutto il mondo per avviare un processo democratico che permetta di stabilire quali regole l’IA dovrebbe seguire.

OpenAI evidenzia che le leggi possono regolamentare l’intelligenza artificiale, ma sono necessarie linee guida più complesse per coprire tutti i casi. La tecnologia deve portare benefici all’intera umanità ed essere più inclusiva possibile. Per questo motivo occorre stabilire le regole attraverso un processo democratico, ovvero il coinvolgimento di un gruppo rappresentativo di persone che si scambiano opinioni e prendono decisioni in maniera trasparente.

We're launching ten $100,000 grants for building prototypes of a democratic process for steering AI. Our goal is to fund experimentation with methods for gathering nuanced feedback from everyone on how AI should behave. Apply by June 24, 2023: https://t.co/kJG2bNnons

