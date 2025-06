OpenAI vs New York Times: scontro sulla privacy

Nuova puntata dello scontro legale in corso tra OpenAI e New York Times. L’azienda californiana si oppone alla richiesta di conservare i dati di output di ChatGPT, in quanto non vuole compromettere la privacy degli utenti. Se dovrà rispettare l’ordine del giudice, OpenAI rischia di violare i termini del servizio.

Problema di privacy

Il New York Times ha denunciato OpenAI a fine 2023. L’azienda guidata da Sam Altman avrebbe usato gli articoli online del quotidiano per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale generativa. Nelle risposte fornite da ChatGPT sono presenti copie degli articoli, inclusi quelli protetti dal paywall. Oltre alla violazione del copyright ci sarebbe quindi un danno economico perché gli utenti usano il chatbot invece di sottoscrivere l’abbonamento.

In seguito alla richiesta del New York Times, la giudice Ona T. Wang ha ordinato (PDF) a OpenAI di conservare tutti i dati di output di ChatGPT per un tempo indefinito. Il New York Times crede che questi dati siano utili per supportare le accuse.

OpenAI ha presentato appello contro l’ordine, in quanto i termini del servizio consentono agli utenti di eliminare le chat dall’account (verranno eliminate dai sistemi di OpenAI entro 30 giorni). La richiesta di conservazione dei dati riguarda gli utenti che usano ChatGPT Free, Plus, Pro e Team.

Se sarà obbligata a rispettare l’ordine, l’azienda californiana subirà un danno di immagine per non aver rispettato i suoi termini del servizio. Rischia inoltre di violare le leggi sulla privacy, come il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in Europa.