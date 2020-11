La suite OpenOffice si aggiorna alla nuova versione 4.1.8 come annunciato oggi dalla Apache Software Foundation. È possibile scaricarla in modo del tutto gratuito attraverso le pagine del sito ufficiale su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux con supporto a 41 lingue.

L’update viene descritto come una maintenance release il cui obiettivo è quello di correggere alcuni dei bug riscontrati nelle edizioni precedenti, uno responsabile di anomalie durante l’esportazione in formato PDF: l’elenco completo è disponibile per la consultazione su Bugzilla. L’installazione è dunque consigliata a tutti coloro che le stanno impiegando. Non sono da segnalare funzionalità inedite, ma il changelog completo fa riferimento al pieno supporto per i font DejaVu e alla sostituzione di Quicktime con MacAVF.

