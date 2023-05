Opensignal: TIM offre la rete 5G più veloce

In base al report di Opensignal, relativo al periodo gennaio-marzo 2023, quella di TIM è la rete 5G più veloce in Italia. In generale, la migliore esperienza mobile viene offerta da Vodafone. Fastweb si aggiudica invece il premio per disponibilità e copertura 5G. Le reti di Iliad e Wind Tre sono invece quelle con la maggiore disponibilità del segnale.

Report sull’esperienza di rete mobile

Opensignal ha assegnato 15 premi per quattro categorie: esperienza complessiva, esperienza 5G, copertura e consistenza (qualità). Vodafone è l’operatore che offre la migliore esperienza complessiva, quindi si aggiudica 5 premi per streaming video, videogame, app vocali, velocità di download e velocità di upload. Gli utenti Vodafone hanno segnalato una velocità media in download di 37,2 Mbps e in upload di 11 Mbps.

TIM offre invece la migliore esperienza mobile su rete 5G per streaming video, videogame, velocità di download e velocità di upload. Gli utenti TIM hanno segnalato una velocità media in download di 270,4 Mbps, ovvero 75,1 Mbps in più rispetto a Vodafone, mentre la velocità media in upload è 25,5 Mbps.

Due premi anche per Iliad. L’operatore offre la migliore esperienza con le app vocali su rete 5G e la migliore disponibilità del segnale (3G/4G/5G) insieme a Wind Tre.

Fastweb si aggiudica i premi per disponibilità e portata della rete 5G. Infine, Vodafone vince i due premi relativi alla qualità della rete.

