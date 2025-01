openSUSE Tumbleweed supporta ora LXQt con Wayland

Gli sviluppatori della distribuzione hanno da poco annunciato di aver esteso il supporto Wayland dell’ambiente desktop LXQt a openSUSE Tumbleweed. Con la versione 2.1, LXQt è stata la prima versione dell’ambiente desktop a introdurre una sessione Wayland sperimentale, attraverso l’aggiunta di un nuovo componente denominato “lxqt-wayland-session”, con la possibilità di supportare diversi compositori come Labwc , KWin, Wayfire, Hyprland, Sway, River e Niri.

openSUSE Tumbleweed: supporto Wayland esteso anche a LXQt

LXQt con Wayland non è ancora diffuso nelle distribuzioni Linux, perché l’implementazione è ancora sperimentale. openSUSE Tumbleweed è quindi una buona occasione per provarlo, anche se tuttavia non è disponibile un’immagine ISO dedicata, ma sarà necessario effettuare l’installazione dai repository a sistema installato, oppure eseguire una nuova installazione.

Nel caso si scelga di eseguire una nuova installazione, è necessario scegliere l’opzione “Generic Desktop” durante la procedura, selezionando quindi LXQt nella sezione “Software” nel riepilogo dell’installazione, prima dell’avvio effettivo della procedura. A prescindere dal metodo scelto, è comunque necessario installare “lxqt-wayland-session” manualmente, tramite il comando “sudo zypper install lxqt-wayland-session”

Nonostante gli sviluppatori non hanno al momento ancora raccomandato un compositore Wayland predefinito per LXQt su openSUSE Tumbleweed, consigliano comunque di selezionare KWin, il quale offre il miglior supporto possibile, mentre bisognerebbe scegliere Labwc se si è più “accaniti”, oppure Hyprland, Niri, River o Sway se si desidera un desktop affiancato, infine Wayfire se si gradiscono gli effetti.

Il compositore Wayland va installato dopo il pacchetto “lxqt-wayland-session” e, stando alle prove effettuate in giro dalle varie testate, proprio Labwc sembra funzionare abbastanza bene. Se avete intenzione di installarlo, basterà eseguire il comando “sudo zypper install labwc” nel terminale per avviare la procedura.

Una volta effettuato il logout, sarà possibile vedere l’opzione LXQt (Wayland) nella casella a discesa della sessione del display manager di openSUSE Tumbleweed. Bisognerà selezionarla per accedere all’ambiente desktop LXQt basato su Wayland. Tenendo tuttavia presente che non tutti i componenti LXQt sono compatibili con Wayland, essendo il supporto ancora sperimentale, è lecito aspettarsi un ambiente non stabile al 100%.