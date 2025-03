Opera aggiorna app Android, nuova interfaccia AI e tante novità

Opera ha appena rilasciato un aggiornamento sostanzioso per la sua app Android. La versione 88 porta con sé una ventata di novità, a partire da un restyling completo dell’interfaccia di Aria, l’assistente AI di Opera.

Opera per Android: nuova interfaccia AI e nuove funzioni in arrivo

La schermata di onboarding di Aria è stata completamente ridisegnata. In alto a destra trovano posto i pulsanti per la cronologia delle chat e il menu, mentre in basso campeggia la barra di chat dell’assistente AI di Opera. Ma il vero protagonista è il carosello centrale di comandi d’esempio, completi di immagini, che basta toccare per iniziare a sperimentare.

Anche l’interfaccia di chat è stata aggiornata, ma niente paura: i controlli rimangono dove sono sempre stati, così non si dovrà imparare da capo. Il nuovo look è più pulito e introduce un contrasto di colori più morbido tra lo sfondo e ciò che accade sullo schermo.

Un’icona esclusiva per i fan più fedeli

Chi ha scelto Opera come browser predefinito sul suo dispositivo Android, si merita un regalo speciale: una nuova icona app in esclusiva. Le icone personalizzate sono state introdotte per la prima volta nella versione 86, e con l’aggiornamento di oggi la selezione si amplia. La nuova icona è viola e presenta un pizzico di animazione nel logo ‘O’ di Opera.

Come ha dichiarato Opera nel suo annuncio: “Volevamo ringraziare chi usa Opera quotidianamente, aggiungendo questa simpatica funzionalità che darà un tocco unico alla schermata iniziale del vostro telefono.”

Come ottenere l’aggiornamento

Opera per Android versione 88 è disponibile da oggi sul Google Play Store. Chi non vede ancora l’aggiornamento, non ha nulla di cui preoccuparsi: arriverà a breve.