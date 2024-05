L'assistente AI di Opera riassume le pagine web su Android

Opera ha appena annunciato una nuova ed entusiasmante funzione per la sua versione Android: Aria, il prodotto AI integrato, è ora in grado di riassumere le pagine web basate su testo. Questa funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per condensare rapidamente articoli, post di blog o documenti di ricerca in un breve riassunto, solitamente contenuto in una singola schermata.

Lo strumento di riepilogo delle pagine web alimentato dall’intelligenza artificiale di Aria si propone di aiutare gli utenti a comprendere rapidamente un argomento e a individuare i dettagli più rilevanti. Grazie a questa funzione, è possibile ottenere una panoramica concisa dei contenuti testuali presenti sul web, risparmiando tempo prezioso e facilitando l’accesso alle informazioni chiave.

Come utilizzare la funzione di riepilogo di Aria

Per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità, è necessario seguire pochi semplici passaggi:

Scaricare l’ultima versione di Opera per Android (versione 82). Accedere al proprio account Opera o iscriversi per crearne uno, se non è già stato fatto. Visitare una qualsiasi pagina web contenente testo, come un articolo di notizie. Toccare i tre punti nell’angolo in alto a destra del browser. Selezionare “Riassumi” accanto all’icona di Aria.

Una volta completati questi passaggi, si aprirà una chat con Aria, che presenterà il riassunto richiesto della pagina web.

Aria, un assistente di ricerca AI in continuo miglioramento

Lanciata lo scorso anno, Aria funziona come un qualunque altro assistente di ricerca AI. Offre un’interfaccia simile a un chatbot che risponde alle domande degli utenti, e rappresenta un’alternativa alla ricerca manuale delle risposte sul web. Opera ha costantemente sviluppato e ampliato le funzionalità di Aria attraverso l’AI Feature Drops Program, che consente agli utenti di accedere in anteprima a ulteriori funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Recentemente, Aria è stata aggiornata con la capacità di generare immagini utilizzando Imagen2 di Google e di leggere ad alta voce le risposte al testo. Queste continue innovazioni dimostrano l’impegno di Opera nel fornire agli utenti un’esperienza di navigazione web sempre più avanzata e personalizzata, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.