Opera Air e il browser minimalista con funzioni per il benessere

Il nuovo Opera Air è un browser minimalista che punta su un approccio alla navigazione volutamente essenziale con l’obiettivo di evitare distrazioni o comunque di ridurle al minimo. È coerente con la filosofia less is more, ma integra alcune funzionalità dedicate al benessere. A dire il vero non si tratta di una novità assoluta: è l’evoluzione del progetto già avvistato a inizio 2025.

Il nuovo Opera Air, un browser minimalista

Non ci sono widget, né schermate per l’accesso rapido a siti, piattaforme e risorse. Via persino i preferiti. All’apertura, l’interfaccia si ispira a una scrivania quasi vuota, su cui ci sono i pochi strumenti utili per iniziare la sessione online.

Una funzionalità molto interessante e utile per chi fa il mio lavoro, o comunque qualsiasi cosa richieda un focus costante, è quella relativa ai soundscape integrati. Di fatto, è un piccolo player audio accessibile da un pulsante posizionato sul bordo sinistro, con alcuni set di suoni ambientali predefiniti che aiutano a mantenere la concentrazione.

Ci sono poi gli esercizi per il respiro e per il collo, utili ad alleviare lo stress e la tensione delle articolazioni dopo aver trascorso molto tempo di fronte al monitor. Sono pratiche guidate della durata di pochi minuti, accompagnate da una voce che spiega cosa fare e in che modo (solo in inglese).

È già disponibile per il download dalle pagine del sito ufficiale. L’ho installato per provarlo. Un consiglio: all’avvio è possibile disattivare la raccolta dei dati durante l’installazione, facendo clic su Configura nelle impostazioni quando richiesto.

Un altro dettaglio che vale la pena segnalare è che si tratta di un browser destinato a rimanere gratuito per sempre. O almeno è ciò che si legge sul sito ufficiale. Vale a dire che l’intenzione non è di sfruttarne l’eventuale popolarità per introdurre funzioni premium o sottoscrizioni in abbonamento.