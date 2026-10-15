 Opera Air e il browser minimalista con funzioni per il benessere
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Opera Air e il browser minimalista con funzioni per il benessere

Interfaccia minimalista, soundscape integrati per concentrarsi e funzioni dedicate al benessere: il nuovo browser Opera Air è in download.
Opera Air e il browser minimalista con funzioni per il benessere
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Interfaccia minimalista, soundscape integrati per concentrarsi e funzioni dedicate al benessere: il nuovo browser Opera Air è in download.
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Il nuovo Opera Air è un browser minimalista che punta su un approccio alla navigazione volutamente essenziale con l’obiettivo di evitare distrazioni o comunque di ridurle al minimo. È coerente con la filosofia less is more, ma integra alcune funzionalità dedicate al benessere. A dire il vero non si tratta di una novità assoluta: è l’evoluzione del progetto già avvistato a inizio 2025.

Il nuovo Opera Air, un browser minimalista

Non ci sono widget, né schermate per l’accesso rapido a siti, piattaforme e risorse. Via persino i preferiti. All’apertura, l’interfaccia si ispira a una scrivania quasi vuota, su cui ci sono i pochi strumenti utili per iniziare la sessione online.

L'interfaccia del nuovo Opera Air

Una funzionalità molto interessante e utile per chi fa il mio lavoro, o comunque qualsiasi cosa richieda un focus costante, è quella relativa ai soundscape integrati. Di fatto, è un piccolo player audio accessibile da un pulsante posizionato sul bordo sinistro, con alcuni set di suoni ambientali predefiniti che aiutano a mantenere la concentrazione.

Opera Air ha nuovi soundscape

Ci sono poi gli esercizi per il respiro e per il collo, utili ad alleviare lo stress e la tensione delle articolazioni dopo aver trascorso molto tempo di fronte al monitor. Sono pratiche guidate della durata di pochi minuti, accompagnate da una voce che spiega cosa fare e in che modo (solo in inglese).

Le funzionalità di Opera Air per il benessere

È già disponibile per il download dalle pagine del sito ufficiale. L’ho installato per provarlo. Un consiglio: all’avvio è possibile disattivare la raccolta dei dati durante l’installazione, facendo clic su Configura nelle impostazioni quando richiesto.

Meglio disattivare la condivisione dei dati durante l'installazione

Un altro dettaglio che vale la pena segnalare è che si tratta di un browser destinato a rimanere gratuito per sempre. O almeno è ciò che si legge sul sito ufficiale. Vale a dire che l’intenzione non è di sfruttarne l’eventuale popolarità per introdurre funzioni premium o sottoscrizioni in abbonamento.

Fonte: Opera

Pubblicato il 15 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 ott 2026
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