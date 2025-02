Opera Air: nuovo browser che migliora il benessere

Il browser è sicuramente l’applicazione più utilizzata in assoluto, in quanto apre le porte a Internet e permette di eseguire numerose attività. La software house norvegese ha quindi sviluppato Opera Air per migliorare il benessere degli utenti durante la navigazione. Offre tutte le funzionalità di Opera One, tra cui il chatbot Aria, ma ci sono anche esercizi di rilassamento.

Funzionalità per il benessere

Opera Air ha un’interfaccia molto diversa da quella di un browser tradizionale, ma ci sono ancora gli elementi più utilizzati, tra cui le schede e la barra degli indirizzi. È “trasparente” come un vetro (infatti si chiama Glass UI), in quanto lo sfondo cambia in base al sito visitato. Lungo il lato sinistro c’è una nuova barra che permette di accedere alle funzionalità Take a Break e Boosts.

Take a Break (Prenditi una pausa) include quattro esercizi di rilassamento che durano tra 3 e 15 minuti. Gli esercizi di respirazione consentono di ridurre lo stress e la pressione sanguigna, mentre gli esercizi per il collo permettono di alleviare la tensione e il dolore.

Gli utenti troveranno inoltre sessioni di meditazione e scansioni corporee complete che consentono di rilassarsi e concentrarsi su diverse parti del corpo. Gli esercizi sono guidati da voci di attori reali (Emma e Alex). È possibile scegliere anche suoni ambientali e musica di sottofondo.

I Boosts sono invece attività che possono essere eseguite durante la navigazione per lavoro e studio. Servono auricolari o cuffie per ascoltare i toni binaurali, una tecnica uditiva che riproduce due frequenze leggermente diverse in ciascun orecchio. Il cervello percepisce quindi una terza frequenza che induce vari stati mentali.

Gli utenti possono cambiare la frequenza (1-40 Hz) e il livello dei toni, insieme alla musica di sottofondo e ai suoni ambientali. I boost hanno una durata minima di 15 minuti e possono essere eseguiti in loop.

Come detto, Opera Air offre tutte le funzionalità di Opera One, tra cui VPN gratuita, ad blocker, accesso ai servizi di messaggistica, player musicale e Aria. Il browser può essere scaricato dal sito ufficiale.