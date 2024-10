Opera One per iOS, l'AI Aria comprende immagini e comandi vocali

L’ultima versione di Opera One per iOS introduce una nuova funzionalità che permette all’intelligenza artificiale integrata nel browser, chiamata Aria, di analizzare le immagini caricate dagli utenti e fornire informazioni dettagliate su di esse. Questo aggiornamento arricchisce ulteriormente l’esperienza offerta da Opera One, lanciato ad agosto con un’interfaccia mobile a tutto schermo e comandi semplificati.

Opera One è attualmente molto popolare in Europa. Secondo un comunicato stampa di Opera, l’applicazione è stata particolarmente apprezzata di recente, con un aumento del 66% dei download da iOS tra agosto e settembre nell’Unione Europea.

L’AI Aria di Opera One comprende le immagini

Opera ha illustrato alcuni esempi pratici di come l’Image Understanding di Aria possa essere utilizzato durante un viaggio.

“Immaginate di trovarvi a Oslo, in Norvegia, e di imbattervi in un curioso edificio a forma di cuneo sul lungomare. Basterà scattare una foto o caricarla direttamente nella chat con Aria per scoprire che si tratta del famoso Teatro dell’Opera della città, sul quale è possibile salire per godere di una vista mozzafiato sul fiordo. Allo stesso modo, visitando il Munch Museum, Aria potrà fornire informazioni sullo stile artistico e la rilevanza culturale di Edward Munch, mentre durante un’escursione nella natura, una foto di un abete rosso norvegese permetterà di conoscere nuove specie vegetali“.

Aria risponde agli input vocali

Nata come intelligenza artificiale basata sul testo, Aria ha progressivamente acquisito funzionalità multimodali che le consentono di interpretare le immagini e rispondere alle domande degli utenti. Inoltre, Opera ha recentemente aggiunto ad Aria anche la funzione di input vocale, permettendo agli utenti di porre le proprie domande a voce invece di doverle digitare.

Un’interfaccia innovativa per una navigazione semplificata

Anche per chi non è interessato alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale, Opera One per iOS offre un’esperienza di navigazione innovativa grazie alla sua interfaccia gestuale. Scorrendo verso il basso si può effettuare una ricerca, mentre scorrendo verso l’alto si accede al feed di notizie. La barra di ricerca è stata spostata nella parte inferiore dello schermo per facilitarne l’accesso, soprattutto quando si utilizza il telefono con una sola mano.

Gli utenti interessati a provare Opera One per iOS e la nuova funzione di comprensione delle immagini di Aria possono scaricare l’app dallo store di Apple.