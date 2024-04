Oppenheimer arriva su Sky Cinema: guardalo con l'offerta Sky + Netflix

Non esiste momento migliore per approfittare dell’offerta Sky TV e Netflix che include il pacchetto Sky Cinema a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Una promozione strepitosa che ti permetterà di guardare, quando vorrai, il pluripremiato agli oscar Oppenheimer, che sarà disponibile nel catalogo nelle prossime settimane.

Sky TV, Netflix e Sky Cinema: ed hai anche Paramount+

Questa offerta è davvero la migliore possibile per quel che riguarda l’intrattenimento da salotto. Da una parte puoi avere Sky TV, con tutti gli show di Sky e le serie TV internazionali HBO come House of The Dragon e The Last of Us. Inoltre, hai un abbonamento standard Netflix, con HD e senza pubblicità.

A questo si aggiunge il cinema di Sky con grandissime prime visioni come C’è Ancora domani, Ferrari, Barbie, Mission Impossibile Dead Reckoning e appunto Oppenheimer, che sarà disponibile dal 29 aprile. Infine, per non farsi mancare proprio niente, ecco anche Paramount+, con tutto il suo carico di film e serie TV originali.

Non pensarci troppo e approfitta subito di questa fantastica offerta di Sky: per 18 mesi, a soli 19,90 euro al mese invece di 44 euro, hai Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+. Ti serve altro?