OPPO A79 disponibile su Amazon al 29% in meno: è una OTTIMA OCCASIONE

Stai cercando uno smartphone in offerta e non sai dove guardare? Ti consigliamo allora due modelli per due fasce di prezzo completamente differenti! Il primo, già trattato oggi, è iPhone 15 a 798 euro su eBay: un top di gamma infallibile e di ultima generazione. Il secondo, invece, appartiene alla fascia media ed è già scontato di 100 euro: si tratta di OPPO A79 5G, arrivato su Amazon da nemmeno un mese e già a un prezzo pazzesco!

Le caratteristiche di OPPO A79 5G

Lo smartphone OPPO A79 5G si presenta nelle colorazioni Dazzling Purple e Mystery Black con uno schermo da 6,72 pollici LCD FHD+ capace di arrivare a 90Hz di refresh rate e dotato di una fotocamera frontale da 8 MP su notch punch-hole. Posteriormente, invece, figurano due sensori da 50 e 2 megapixel potenziati da IA.

Sotto la scocca figurano quindi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33W, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Il cuore pulsante è il SoC MediaTek Dimensity 6020, perfetto per un utilizzo quotidiano senza troppe pretese, un po’ di gaming e multitasking. Il sistema operativo, infine, è Android 13, e non manca il supporto a Bluetooth 5.3 e NFC per garantire una connessione sempre stabile e sicura.

Il dispositivo mobile costa 249,99 euro al posto di 349,99 euro su Amazon: lo sconto del 29% ora applicato per un periodo di tempo non precisato ti permetterà di acquistarlo al minimo storico, anche con pagamento dilazionato in 5 rate senza interessi. La consegna, invece, richiederà un’attesa di circa una settimana.

