iPhone 15 a soli 798€: MIRACOLO su eBay da acquistare subito

Grazie a eBay oggi ti aggiudichi uno smartphone top di gamma a prezzo da outlet. Cosa stai aspettando? Aggiungi al carrello il nuovo Apple iPhone 15 128GB. In questo momento, fino a esaurimento scorte, lo paghi solo 797,90 euro, invece di 979 euro (prezzo ufficiale di listino). Insomma, si tratta di un’incredibile occasione per assicurarti il telefono più trendy del momento. La consegna gratuita è inclusa nella promozione. Inoltre, acquisti subito e puoi pagare un po’ alla volta a tasso zero.

iPhone 15: il tuo nuovo smartphone definitivo

Con Apple iPhone 15 128GB ti assicuri uno smartphone definitivo ricco di funzionalità. Approfittane ora che il prezzo è decisamente interessante e super basso. Grazie al chip A16 Bionic ottieni prestazioni incredibilmente elevate. Anche in multitasking le app e i giochi rispondono in maniera fluida e veloce. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini sempre coloratissime, ricche di dettagli e con un ottimo livello di luminosità che si regola automaticamente in base all’ambiente.

Acquistalo adesso a soli 797,90 euro, invece di 979 euro (prezzo ufficiale di listino). Concludiamo col ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.