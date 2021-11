OPPO Enco Air w32 e la musica la ascolti una BOMBA

Se sei alla ricerca di un paio di true wireless convenienti ma di qualità, le OPPO Enco Air W32 rispondono a ogni tua esigenza. Splendide e disponibili per la spedizione immediata, con il ribasso del Black Friday 2021 te lo porti a casa su Amazon con soli 49,99€. Il ribasso del 28% è proprio da cogliere al volo.

Le spedizioni, come ti anticipavo, sono veloci e gratuite in tutta Italia quindi cosa aspetti?

OPPO Enco Air W32: le wearable che stavi sognando

Semplicissime eppure funzionali, le true wireless di OPPO sono ottime. Non lo dico per convincerti ma perché all'appello non mancano più di ottomila recensioni tutte positive che le elogiano. Disponibili in colorazione bianca, sono eleganti e complete di tutto.

Con il loro design semi in ear hanno un fit universale che si adatta alle tue orecchie e non crea né fastidio né problemi di stabilità. A loro vantaggio, inoltre, vantano un chip Bluetooth 5.2 che rende le connessioni una favola e la cancellazione del rumore che è una svolta in fase di chiamata.

Infatti ascolti musica e intrattieni conversazioni come il pane quotidiano dal momento che non hai mai problemi.

Infine ti svelo altre due chicche, ma sappi che le loro caratteristiche non sono finite qua. Sono impermeabili e dotate di ricarica rapida per essere sempre sul pezzo.

Acquista subito il tuo paio di OPPO Enco Air W32 su Amazon a soli 49,99€. Le ordini e le ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.