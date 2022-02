OPPO Watch Free: puoi dormire sonni tranquilli

Non è il solito smartwatch: il nuovo OPPO Watch Free è progettato appositamente per migliorare la qualità della vita, intervenendo su un aspetto fondamentale per il benessere, il sonno. Integra infatti la funzione avanzata OSleep di monitoraggio del riposo con analisi dettagliata di ogni fase, così da rilevare eventuali disturbi e poter intervenire di conseguenza. È già disponibile su Amazon.

OSleep per il sonno: cosa offre OPPO Watch Free

Identifica ad esempio il russamento, possibile sintomo della SAS (Sindrome delle Apnee del Sonno), grazie a sensori professionali e algoritmi avanzati. Lo stesso vale per i problemi di respirazione e per il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Misura inoltre battito cardiaco e la fase REM. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

OPPO Watch Free non tralascia nemmeno l’attività fisica, con il supporto a oltre 100 modalità di allenamento, promemoria per combattere la sedentarietà e avvisi in caso di anomalie rilevate nella frequenza cardiaca. Ogni informazione e notifica è visualizzata sul display AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione HD e interfaccia in italiano. Di seguito il filmato di presentazione.

Non mancano le possibilità di personalizzazione con la scelta tra decine di watchface per cambiare l’aspetto del quadrante. Tutto questo con un peso di soli 32 grammi. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Altro punto di forza dello smartwatch è l’autonomia che arriva a 14 giorni con una sola ricarica. È già possibile acquistarlo su Amazon prezzo di 99,90 euro, scegliendo tra le colorazioni Black e Vanilla.