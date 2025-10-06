Ora contate per portare a casa una delle friggitrici ad aria più ambite

Tra tutte le friggitrici ad aria presenti sul mercato, il modello di Russell Hobbs è tra i migliori. A chi la consiglio? A chi non possiede un forno tradizionale, a chi fa parte di una famiglia numerosa e, soprattutto, a chi vuole cucinare di tutto e di più nel più semplice dei modi. Impossibile farne a meno soprattutto quando costa così poco con lo sconto in corso su Amazon. Mettilo in carrello a soli 88,88 euro invece di 109 euro e portala a casa all’istante.

La friggitrice ad aria di Russell Hobbs, nello specifico il modello con capienza da 9L, è ideale per ogni pranzo e cena. Invece di sporcare i fornelli, mille padelle diverse e non saper cosa voler preparare, grazie a lei semplifichi ogni momento in cucina. Ha dimensioni un po’ più generose rispetto ad altre varianti, ma grazie al suo doppio cestello di permette di preparare mille alimenti diversi. Infatti questi due prevedono due zone completamente distinte in modo da poter portare avanti anche cotture dalle diverse temperature nello stesso momento e cucinare, ad esempio, primo e secondo o due contorni senza difficoltà.

Tutti i comandi e le opzioni sono così facili da gestire attraverso il display LED touch che ti fa selezionare uno dei 9 programmi preimpostati o creare il tuo personale potendo scegliere una temperatura fino a 200°C e i timer. Con cotture molto più efficienti sia in termini di tempo che di consumi, la tua vita diventa una passeggiata quando si parla di cucina. Altra caratteristica da non sottovalutare è che, una volta che hai terminato, puoi infilare entrambi i cestelli direttamente in lavastoviglie per lavarli senza sforzo e trovarli come nuovi al prossimo utilizzo.

Approfitta al volo dello sconto su Amazon perché ha le ore contate. Se vuoi portare a casa una delle migliori friggitrici ad aria del mercato, scegli questa Russell Hobbs e comprala a soli 88,88 euro invece di 109 euro.