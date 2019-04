Oracle Cloud Innovation Day 2019: cloud e business

Il cloud come fattore abilitante della trasformazione digitale, i suoi strumenti come mattoni utili alla costruzione e alla crescita del proprio business. Se ne parla oggi a Roma, nella cornice dell’Auditorium della Tecnica, in occasione dell’edizione 2019 dell’evento Oracle Cloud Innovation Day.

Oracle Cloud Innovation Day 2019

Le soluzioni offerte dal gruppo di Redwood e le esperienze dei clienti che ne fanno uso, con esempi concreti e best practice per comprendere come facendo leva sulle nuove tecnologie sia possibile innescare un processo di innovazione: dalla gestione decentralizzata delle operazioni tipica delle blockchain fino all’automatizzazione, dalle potenzialità degli algoritmi di machine learning (e più in generale dell’intelligenza artificiale) fino alla raccolta e all’analisi delle informazioni consentita dalla Internet of Things.

Per l’edizione 2019 del Cloud Innovation Day, Oracle ha scelto di strutturare l’appuntamento in modo da consentire ai partecipanti di personalizzare la loro esperienza, sulla base delle attitudini e degli interessi di ognuno, dando vita a quella che sembra a tutti gli effetti una mappa della metropolitana: si sceglie da quale stazione partire e dove arrivare, a quali incontri partecipare in una delle quattro aree appositamente allestite. L’agenda completa è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.

… abbiamo preparato un vero e proprio percorso (l’itinerario potrai costruirtelo Tu, a seconda delle Tue esigenze) che, attraversando tecnologie quali Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT e Autonomous, convalidate dalle testimonianze dei nostri Clienti, Ti permetterà di scoprire come queste possano abilitare la trasformazione del Tuo business, in ambiti specifici o nel suo complesso.

Presenti anche quelli che Oracle chiama Innovation Corner, spazi dove è possibile toccare con mano le applicazioni pratiche delle tecnologie in questione.

Punto Informatico è all’evento di Roma, per raccogliere direttamente da coloro che quotidianamente hanno a che fare con il cloud una testimonianza utile a capire quali sono i connotati di questa rivoluzione talvolta invisibile, ma onnipresente.