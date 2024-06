Oracle e Google Cloud insieme per il multicloud

A un paio di giorni di distanza dalla pubblicazione dei risultati finanziari relativi all’anno fiscale 2024 e reduce dalla stretta di mano con OpenAI, oggi Oracle annuncia un’altra collaborazione importante: è quella che lega la società a Google Cloud. Insieme, le due realtà, offriranno ai rispettivi clienti la possibilità di abbinare le tecnologie dell’uno e dell’altro provider, così da accelerare la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni, nel nome del multicloud.

Multicloud: la partnership di Oracle e Google Cloud

Come risultato della partnership, Cross-Cloud Interconnect di Google Cloud sarà inizialmente disponibile per l’onboarding in 11 regioni cloud a livello globale, consentendo la distribuzione dei carichi di lavoro generici senza costi di trasferimento dati tra i due cloud. Poi, più avanti nel corso dell’anno, sarà lanciata la nuova offerta Oracle Database@Google Cloud che (leggiamo nel comunicato stampa giunto in redazione) sarà caratterizzata dal più alto livello di performance del database e della rete Oracle, unito alla parità di funzioni e prezzi con OCI . Verrà proposta da entrambe le aziende.

Sono questi i principali vantaggi per i clienti derivanti dall’accordo. Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale.

Accesso a opzioni flessibili, per semplificare e contribuire ad accelerare la migrazione dei database Oracle nel cloud;

esperienza di acquisto e gestione dei contratti semplificata tramite Google Cloud Marketplace;

Customer Experience e supporto unificati da parte di Google Cloud e Oracle;

semplicità, sicurezza e latenza di un ambiente operativo unificato (data center) all’interno di Google Cloud per distribuire l’intera gamma di servizi database Oracle;

possibilità di connettere i propri dati Oracle con i servizi IA leader di settore di Google.

Larry Ellison, Chairman e CTO di Oracle, ha sintetizzato l’obiettivo della collaborazione con queste parole.

I clienti richiedono la flessibilità di poter utilizzare più cloud. Per soddisfare questa crescente domanda, Google e Oracle connettono perfettamente i servizi Google Cloud alla tecnologia Oracle Database più recente. Utilizzando l’hardware di Oracle Cloud Infrastructure nei data center di Google Cloud, i clienti possono ottenere le migliori performance possibili su database e rete.

C’è anche la dichiarazione di Sundar Pichai, CEO di Google e della parent company Alphabet.