 Oral-B Smart 4 4500 costa soli 49€ al Black Friday di Amazon: denti sani
Oral-B Smart 4 4500 è lo spazzolino elettrico da mettere in bagno: kit al completo scontato al Black Friday Amazon.
Oral-B Smart 4 4500 è lo spazzolino elettrico da mettere in bagno: kit al completo scontato al Black Friday Amazon.

Oral-B Smart 4 4500 è lo spazzolino elettrico che manda il dentista in pensione. Un prodotto eccezionale con il kit al completo così non devi fare alcun acquisto secondario. Perfetto per tutta la famiglia, rende l’igiene orale semplice ma profonda per sbiancare i denti ed eliminare problemi come placca e carie. Approfitta del Black Friday 2025 su Amazon per acquistarlo a soli 49,89 euro scontato del 52%.

Lo metti sul mobile del bagno, vicino al lavandino ed è sempre pronto da utilizzare. Oral-B Smart 4 4500  è lo spazzolino che rende il tuo sorriso sano e smagliante. Infatti è perfetto da utilizzare ma anche da portare con te perché ha una batteria che dura diverse settimane. In confezione? Ti viene fornito tutto ciò di cui hai bisogno tra cui la base di appoggio che funziona sia come stand di ricarica che come poggia testine (ci sono quattro spazi disponibili), la custodia da viaggio, 2 testine di ricambio e il dentifricio Pro Expert.

Monta la tua testina personale, accendilo e dai il via alla pulizia. Già dal primo utilizzo ti rendi conto che ha un’azione più profonda rispetto al classico spazzolino manuale. La sua azione micro-vibrante è capace di eliminare il 100% di placca in più. I denti sono sani, brillanti ed elimini le macchie superficiali. Usa una delle modalità disponibili per regolare la sua potenza in base alle tue esigenze. Non sottovalutare la presenza di due caratteristiche importanti ossia:

  • il rilevatore di pressione che ti avvisa se impieghi troppa forza e ti permette di modulare la pulizia per renderla sicura;
  • il timer integrato da 2 minuti che ti avvisa quando hai spazzolato abbastanza i denti.

Con soli 49,89 euro su Amazon, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500  è da acquistare ad occhi chiusi. Compralo scontato del 52% al Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Paola Carioti
28 nov 2025
