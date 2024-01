Lo spazzolino elettrico Oral-B con IA e display interattivo

Centinaia di recensioni positive pubblicate da chi l’ha già provato, con un voto medio pari a 4,6/5 stelle, promuovono Oral-B iO 6N come uno spazzolino elettrico in grado di garantire un’igiene orale perfetta. Lo puoi acquistare su Amazon, approfittando della disponibilità immediata e della consegna gratuita a domicilio in un solo giorno.

Per la tua igiene orale, scegli l’IA di Oral-B iO 6N

Cosa lo rende speciale e diverso dal resto della categoria? Innanzitutto, il sistema di intelligenza artificiale in dotazione che, dopo aver analizzato lo stile di spazzolamento di chi lo utilizza, offre consigli e suggerimenti mirati per migliorare la pulizia di tutta la bocca, così da poter raggiungere anche le zone più difficili. Ancora, ci sono un display interattivo che mostra, tra le altre cose, il livello di carica della batteria, e cinque modalità di funzionamento da selezionare a seconda delle esigenze personali: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Tra gli altri punti di forza, vale la pena segnalare l’impiego di un’esclusiva testina rotonda con tecnologia magnetica iO che agisce attraverso delicate micro-vibrazioni, senza dimenticare il LED colorato che si illumina di rosso se si esercita una pressione eccessiva, così da potersi subito correggere. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N, nella confezione che include il dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico Pulizia Profonda e la pratica custodia da viaggio, su Amazon al prezzo di 249,99 euro.

Come anticipato in apertura, è garantita la disponibilità immediata, così come la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa extra per il trasporto.