Può uno spazzolino essere hi-tech? Sì, è Oral-B io 6N

In che modo uno spazzolino elettrico può essere definito un prodotto hi-tech e innovativo? La risposta arriva da un modello come Oral-B iO 6N, in vendita su Amazon, che oltre ad automatizzare il movimento delle setole sui denti e sulle gengive, impiega tecnologie avanzate, mettendole al servizio dell’igiene orale quotidiana.

Perché scegliere lo spazzolino elettrico Oral-B io 6N

Lo si nota subito, fin dal primo sguardo, grazie all’integrazione di un display interattivo che mostra informazioni come la modalità di pulizia selezionata (sono cinque quelle preimpostate ovvero Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante), il timer che aiuta a dedicare il tempo necessario per ottenere i migliori risultati, mostra promemoria quando è ora di sostituire la testina e il livello di carica della batteria. Inoltre, un sensore di pressione attiva un LED circolare che si illumina di rosso quando si sta esercitando troppa forza, così da potersi correggere immediatamente. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Non è tutto: Oral-B iO 6N utilizza un sistema di intelligenza artificiale che analizza lo stile di spazzolamento per fornire consigli e suggerimenti mirati, utili per migliorare l’igiene orale. Eccolo, nell’immagine qui sotto, proposto nel kit con due testine rotonde (agiscono tramite micro-vibrazioni) e la pratica custodia da viaggio rigida per portarlo sempre con sé. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Lo spazzolino elettrico è in vendita al prezzo di 249,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Amazon si occupa direttamente di tutto, assicurando la consegna a casa già entro domani, senza spese extra per il trasporto.

A testimoniare la qualità di Oral-B iO 6N ci sono centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio di 4,6/5 stelle. Visita la scheda dedicata sull’e-commerce per maggiori informazioni.