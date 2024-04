Ordine non rispettato, possibile ban di X in Brasile

Da alcuni giorni è in corso uno scontro senza esclusione di colpi tra Elon Musk e un giudice della Corte Suprema del Brasile. Il proprietario di X ha comunicato che verranno eliminate tutte le restrizioni agli account precedentemente interessati dall’ordine del giudice Alexandre de Moraes. Quest’ultimo avrebbe già chiesto all’agenzia nazionale delle telecomunicazioni di bloccare l’accesso al social network.

X ha comunicato il 6 aprile di aver ricevuto l’ordine di bloccare alcuni account popolari in Brasile. L’azienda californiana ha aggiunto che non conosce i motivi e non può dire quali account sono interessati. Se non rispetterà l’ordine riceverà sanzioni giornaliere. X ritiene che tale ordini non siano conformi al Marco Civil da Internet o alla Costituzione federale brasiliana, quindi verranno contestati legalmente.

L’ordine è arrivato dal giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema e riguarda account che avrebbero pubblicato fake news durante il governo dell’ex Presidente Jair Bolsonaro. Il giornalista investigativo Michael Shellenberger afferma che si tratta di censura.

Elon Musk ha dichiarato che rimuoverà le restrizioni sugli account, anche se ciò significherà perdere tutte le entrate e probabilmente la chiusura degli uffici in Brasile.

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.

As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.

But principles matter more than…

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024