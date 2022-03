Oscar 2022: come vedere i film candidati usando la Fire TV Stick

Sarà la reinterpretazione di Dune firmata Denis Villeneuve ad aggiudicarsi la statuetta del miglior film agli Oscar 2022 o il sorprendente Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson? Anche se i pronostici danno come favorito Il potere del cane di Jane Campion, sappiamo che l’evento ha spesso riservato grandi sorprese nelle passate edizioni. L’appuntamento è fissato per la notte tra il 27 e il 28 marzo. Se vuoi farti trovare pronto e guardare i film in gara prima che inizi, devi sapere che ti basta una Fire TV Stick.

Guarda i film degli Oscar con la Fire TV Stick di Amazon

I modelli della linea, dal più economico Lite fino al top di gamma 4K Max con WiFi 6, offrono la compatibilità con tutte le applicazioni e il supporto alle piattaforme necessarie per immergersi subito lo streaming. Vediamo quali sono le pellicole disponibili, da vedere prima che dal palco del Dolby Theatre di Los Angeles venga annunciato il classico And the winner is . C’è anche il nostro È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Tra parentesi i servizi che le ospitano.

A proposito dei Ricardo (Prime Video);

Il potere del cane (Netflix);

Dune (Prime Video, acquisto o noleggio);

West Side Story (Prime Video, noleggio);

È stata la mano di Dio (Netflix);

Una famiglia vincente – King Richard (Prime Video, acquisto o noleggio);

Don’t Look Up (Netflix);

Madres Paralelas (Prime Video, acquisto o noleggio);

Encanto (Disney+);

I Mitchell contro le macchine (Netflix);

Raya e l’ultimo drago (Disney+ e Prime Video, acquisto).