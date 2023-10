OSIRIS-REx: immagini del campione in diretta streaming

La NASA ha comunicato che mostrerà al pubblico le immagini del campione di roccia e polvere raccolti dalla navicella OSIRIS-REx dall’asteroide Bennu. La diretta streaming è stata programmata per le ore 11:00 locali (le 17:00 in Italia) del prossimo 11 ottobre. La capsula si trova ora nel laboratorio del Johnson Space Center a Houston.

Cosa è stato riportato sulla Terra?

La navicella OSIRIS-ReX ha rilasciato la capsula il 24 settembre, prima di affrontare il nuovo viaggio per raggiungere l’asteroide Apophis (missione OSIRIS-APEX). Al suo interno ci sono circa 250 grammi di materiale raccolti dall’asteroide Bennu il 20 ottobre 2020.

La capsula, atterrata nello Utah Test and Training Range del Dipartimento delle Difesa, è stato trasportata temporaneamente in una clean room allestita nell’hangar del centro di addestramento. Successivamente è stato prelevato il contenitore del campione che ora si trova nel Johnson Space Center.

Il contenitore è stato aperto il 26 settembre per accedere al TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism), ovvero la parte terminale del braccio robotico che contiene il campione di roccia e polvere. La procedura ha richiesto più tempo del previsto perché i tecnici hanno dovuto rimuovere il materiale in eccesso.

Gli esperti della NASA sono ora impegnati nel disassemblaggio del TAGSAM, in cui è stato intrappolato il campione raccolto dall’asteroide. L’analisi del materiale permetterà di scoprire la storia geologica di Bennu che dovrebbe avere circa 4,5 miliardi di anni. Le immagini del campione e i primi risultati verranno trasmessi in diretta streaming l’11 ottobre sul sito ufficiale e su YouTube.