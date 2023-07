Attacco ransomware all'ospedale Vanvitelli di Napoli

Un attacco ransomware ha colpito nei giorni scorsi l’ospedale Vanvitelli (Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli) di Napoli. Sono in corso le valutazioni necessarie per comprendere quale sia la portata dell’azione e quali le sue conseguenze. Ignota, al momento, anche la natura dei dati oggetto della violazione.

L’ospedale Vanvitelli di Napoli colpito da un ransomware

Riportiamo di seguito il comunicato ricevuto in redazione. La firma è quella di Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, già attiva presso la struttura con il CSIRT (Computer Security Incident Response Team) per fornire il proprio contributo.

Il CSIRT, la squadra operativa dell’Agenzia, sta lavorando da stamattina per comprendere le esatte dimensioni dell’attacco e dare ogni forma di supporto all’ospedale napoletano per un ripristino che ci auguriamo possa essere rapido ed efficace. Rinnovo, pertanto, l’invito a tutte le realtà pubbliche del settore sanitario, i più impattati nel nostro paese, a proteggere i propri sistemi informatici adottando le soluzioni tecniche ed organizzative del caso, anche attraverso il loro aggiornamento costante per non cadere vittima di questi attacchi.

La conferma dell’avvenuta violazione è giunta anche dal sito ufficiale dell’istituto, attraverso la nota che segue. È utile per fare chiarezza sulla data precisa in cui è avvenuto l’attacco: sabato 1 luglio.

Si comunica che, in data 01/07/23, la AOU Vanvitelli è stata oggetto di attacco informatico di tipo ransomware. Si segnala che sono in corso valutazioni per definire la portata dell’attacco, oltre che la natura dei dati oggetto della violazione.

Considerata la natura dei dati trattati dalla struttura, un’eventuale esfiltrazione potrebbe avere ripercussione molto gravi in termini di impatto sui diretti interessati, in primis i pazienti. Al momento non sono state formulate ipotesi nemmeno in merito a chi potrebbe essere attribuita la responsabilità dell’azione.