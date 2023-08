Ottieni subito uno streaming senza limiti con questo trucchetto

Ormai la televisione è diventata streaming. Sono tantissimi i contenuti ora disponibili sia on demand che in diretta sulle migliori piattaforme online. Le loro applicazioni sono compatibili con le recenti Smart TV o con quei dispositivi che rendono smart anche i vecchi televisori. Ecco perché, probabilmente anche tu, gli utenti sono alla ricerca di una soluzione senza limiti per gustarsi titoli ed eventi sporti in diretta con la propria connessione dati.

L’unica soluzione efficace al 100% in grado di fornire tutto questo si chiama NordVPN, disponibile per tutti i sistemi operativi e i device. Acquistala subito al 68% di sconto e 3 mesi extra gratis! In un attimo ottieni una connessione illimitata e ottimizzata. Grazie ai suoi 5700 server ottieni il massimo per te e per la tua famiglia in quanto a intrattenimento.

Goditi uno streaming senza blocchi regionali. Avendo la possibilità di cambiare posizione virtuale e Indirizzo IP puoi accedere alle tue piattaforme preferite, con abbonamento italiano, anche dall’estero. Inoltre, puoi sottoscrivere abbonamenti con piattaforme di altri Paesi selezionando un server di quell’area geografica e avendo cura di connetterti sempre prima di accedere al catalogo.

Streaming senza buffering significa senza limiti

Scegliendo NordVPN ottieni anche uno streaming senza buffering. Questo grazie alla possibilità di ottenere una larghezza di banda illimitata dai suoi server. Si tratta di una corsia preferenziale che percorri sempre ogni volta che connetti online per qualsiasi servizio o attività. Non importa se il traffico dati è congestionato o se il tuo operatore telefonico sta limitando la velocità di download e upload.

Con questa VPN hai sempre una connessione dati veloce, stabile e fluida. In aggiunta hai anche un tunnel crittografato in grado di rendere anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita. Insieme, ma indipendente dalla connessione ai server VPN, NordVPN offre anche un sistema anti-malware, anti-tracker e ad-blocker con Threat Protection, inclusa nell’app che installi sui tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.