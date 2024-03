Ottieni un prestito personale di oltre 50.000€ in meno di 3 minuti con Younited

Un prestito personale online è una soluzione conveniente per far fronte a una spesa imprevista o avviare un progetto a cui si sta lavorando da tempo. In Italia una delle società leader nell’erogazione di prestiti è Younited Credit, intermediario francese che opera nel settore da più di dieci anni.

I prestiti personali di Younited sono trasparenti, dal momento che presentano un tasso fisso e rate costanti, senza costi nascosti. In più sono semplici da richiedere, grazie alla procedura semplificata disponibile sul sito ufficiale. Un altro punto a loro favore è la velocità: per ottenere l’esito definitivo della pratica occorrono soltanto 24 ore.

Come richiedere un prestito di oltre 50.000 euro in meno di 3 minuti con Younited Credit

La prima cosa da fare è collegarsi al modulo di richiesta del prestito.

Da qui pigia su Scegli il prestito e dal menu che si apre seleziona il motivo per cui stai chiedendo una somma di denaro. In seguito fai clic su Scegli l’importo per quantificare la tua richiesta, dopodiché premi su Richiedi subito per proseguire.

Lo step successivo richiede l’inserimento del proprio indirizzo e-mail, dove verrà recapitato l’esito della pratica. Dopo aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Autorizzo Younited al trattamento dei miei dati personali per tutte le seguenti finalità, quindi fai clic su Richiedi fattibilità.

Per ottenere quest’ultima nel giro di poco tempo, conferma l’indirizzo e-mail e aggiungi sia il codice fiscale che il tipo di impiego.

Riceverai una prima risposta nell’immediato, mentre ti confermiamo le 24 ore di tempo per ricevere la comunicazione relativa all’esito finale della pratica. Puoi richiedere un prestito personale tramite Younited da questa pagina.