Ottima Smart TV 32" in doppia offerta lampo su Amazon: solo 170 euro

Se sei alla ricerca di una piccola Smart TV di qualità, con un’ottima risoluzione e un prezzo imbattibile, questa è l’occasione che fa per te.

La Smart TV CHiQ da 32 pollici è in offerta lampo su Amazon a soli 190 euro, ma grazie al coupon da applicare in pagina, potrai portarti a casa questa straordinaria TV per soli 170 euro. Un’affare incredibile per una TV che offre prestazioni e funzionalità di alto livello.

Smart TV CHIQ 32″ in offerta: ha tutto quello che serve

La Smart TV CHiQ è dotata di una risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel, che garantisce immagini realistiche e colori vividi. Grazie a questa elevata definizione, potrai goderti i tuoi film, serie TV e contenuti preferiti con una nitidezza e una chiarezza doppia rispetto a un televisore HD standard. Inoltre, la tecnologia HDR10 e HLG permette di ottenere un contrasto migliorato e un’immagine ancora più realistica.

Ma le caratteristiche eccezionali di questa Smart TV non finiscono qui. Infatti, questa TV è dotata di Smart Google TV, che supporta Chromecast, la condivisione multischermo, l’Assistente Google e Smart Home. Con oltre 5.000 app disponibili nel Google Store, come YouTube, Netflix e Disney, avrai accesso a un mondo di intrattenimento direttamente dal tuo televisore.

La Smart TV CHiQ è alimentata da un potente processore quad-core e dispone di 1,5 GB di RAM e 8 GB di ROM, garantendo un’esperienza fluida e senza intoppi durante l’utilizzo delle app e la navigazione online. Inoltre, la connettività Wi-Fi 2,4 G/5 G ti consentirà di connetterti alla rete senza problemi e di goderti lo streaming in alta definizione.

Per quanto riguarda le uscite di ingresso, questa Smart TV offre una vasta gamma di opzioni, tra cui auricolare, CI, USB 2.0, AV, uscita audio digitale, ANT, HDMI 1.4 e LAN. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno per collegare i tuoi dispositivi preferiti e goderti un’esperienza multimediale completa.

E non dimentichiamo la qualità del suono. La Smart TV CHiQ è equipaggiata con dbx-tv, Dolby Audio e altoparlanti integrati da 2x8w, garantendo un audio ricco e coinvolgente. Questa TV è perfetta per una piccola stanza o un appartamento, offrendo prestazioni audio eccellenti che renderanno ancora più piacevole la tua esperienza di visione.

Se stai cercando una Smart TV di alta qualità a un prezzo conveniente, non perdere questa doppia offerta lampo su Amazon. Acquista la Smart TV CHiQ da 32 pollici a soli 170 euro, grazie al coupon da applicare in pagina. Approfitta di questa incredibile occasione e portati a casa una TV che ti garantirà un’esperienza di visione straordinaria e una vasta gamma di funzionalità Smart.

