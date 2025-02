Outlook: anche su Mac si può annullare l'invio delle email

Ci sono interessanti novità per tutti gli estimatori e soprattutto gli utilizzatori di Outlook su Mac. Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha implementato una nuova funzione nel suo client di posta elettronica per i computer della “mela morsicata”, andando a includere una feature già disponibile su Windows e su Web, oltre che una delle migliori nuove opzioni che Apple ha aggiunto a Mail, il client predefinito di macOS, negli ultimi anni : la possibilità di annullare l’invio delle email.

Outlook: annullare l’invio delle email è possibile anche su Mac

La funzione risulta essere molto utile in molteplici circostanze. Ad esempio, se ci si rende conto di aver fatto un errore di battitura poco dopo aver inviato un’email o di aver scritto qualcosa di inesatto, è sufficiente fare clic sull’apposita opzione è il gioco è fatto.

Usufruire della funzione è molto semplice: è sufficiente fare clic destro sul messaggio di riferimento in elenco e scegliere la voce Richiama dal menu contestuale proposto, oppure premere il pulsante corrispondente visibile sulla barra degli strumenti dopo aver selezionato una specifica email.

Va tuttavia tenuto presente che la funzionalità è fruibile solo ed esclusivamente se sia il mittente che il destinatario dell’email dispongono di un account di posta elettronica Microsoft 365 o Microsoft Exchange nella stessa organizzazione. I messaggi inviati da o verso un account Hotmail, Gmail o live.com non possono essere richiamati. Ciò significa che è possibile annullare l’invio di un messaggio oltre il minuto o di là del buffer di invio, ma funziona solo tra account Microsoft nella stessa azienda.

La possibilità di annullare l’invio delle email su Outlook per Mac è attualmente in beta per gli utenti che eseguono la versione 16.94 (Build 25011325) o successiva, con un lancio di anteprima previsto per febbraio 2025.