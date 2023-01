Pagamenti elettronici istantanei e senza canone con myPOS

Soluzioni di pagamento integrate e accessibili: questa è la mission di myPOS, una delle principali imprese nel panorama dei pagamenti elettronici che propone terminali POS completamente autonomi, senza canone mensile né annuale per l’utilizzo e senza che sia necessario cambiare banca o aprire un conto corrente. Tutto ciò che l’utente deve fare è acquistare il terminale – il pagamento è una tantum e parte da 39 euro – e aprire un conto aziendale gratuito in cui gestire le proprie entrate.

Come funziona il conto aziendale myPOS

Tutti i clienti myPOS vengono forniti di un conto aziendale gratuito con accesso a un gateway di pagamento estremamente sicuro per accettare tutti i pagamenti online e mobile. Non importa se la tua attività è basata su internet oppure può contare su un negozio fisico: grazie al conto esercente gratuito e myPOS, il regolamento immediato è garantito. Oltre alla flessibilità, il conto offre anche servizi aggiuntivi e utili strumenti di reporting.

Perché aprire un conto aziendale con myPOS e affidarsi ai suoi servizi? Ecco una panoramica di tutto ciò che potrai ottenere:

Un conto multivaluta gratuito con IBAN individuale per effettuare bonifici bancari internazionali, oppure spostare fondi tra conti con facilità

individuale per effettuare bonifici bancari internazionali, oppure spostare fondi tra conti con facilità Accesso immediato ai fondi provenienti da tutti i canali: comunque vengano elaborati i pagamenti – tramite POS, app mobile oppure online – il denaro arriva immediatamente sul conto esercente myPOS

Bonifici bancari internazionali a tariffe competitive per favorire l’espansione della tua attività in tutta Europa

a tariffe competitive per favorire l’espansione della tua attività in tutta Europa Nessun contratto di noleggio, senza canone mensile obbligatorio

Una carta VISA Business gratuita per l’accesso immediato ai tuoi fondi

myPOS conviene: scopri tutti i terminali POS

I dispositivi myPOS partono da un minimo di 39 euro per myPOS Go fino a un massimo di 990 euro per le soluzioni con registratore di cassa incluso. Un range di prezzo alla portata di tutti, considerando che gli unici costi che l’esercente devono sostenere sono quelle una tantum per l’acquisto del terminale e le commissioni per transazione a 1,20% + 0,05 euro.

Tutti i terminali sono autonomi e dotati di connettività internet gratuita grazie alla scheda SIM inclusa nel prezzo, ma è possibile collegarli anche tramite Wi-Fi. Sono accettate tutte le tipologie di pagamento. Perciò, se sei alla ricerca di un POS che sia portatile, con accredito istantaneo, senza banca o conto corrente e a canone zero, myPOS è la soluzione per te: a questo link puoi visualizzare l’intera gamma di terminali e tutte le loro caratteristiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.