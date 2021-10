Panda Antivirus Dome: massima protezione per Mac scontata del 50%

Ci sono alcune caratteristiche oggettive, ed altre che sono semplicemente falsi miti. L’invulnerabilità dei sistemi Mac è uno di questi ultimi, e sempre più aziende si stanno impegnando per sviluppare soluzioni in grado di proteggere gli utenti. È il caso di Panda Antivirus, che ha sviluppato una versione del pluripremiato software specifica per il sistema operativo di casa Apple.

Panda Antivirus per Mac: caratteristiche

È una conseguenza inevitabile che la crescente popolarità di MacOS anche tra gli utenti privati abbia stimolato l’interesse dei malintenzionati. Un numero maggiore di utilizzatori equivale a maggiori possibilità di furto, che siano dati bancari o personali. Per questo è indispensabile utilizzare un sistema di protezione che salvaguardi la tua sicurezza e la tua privacy. Panda Antivirus rappresenta una delle migliori soluzioni del mercato, grazie al più alto tasso di rilevamento dei virus. Gli aggiornamenti regolari e gratuiti permettono di individuare subito le potenziali minacce e bloccarle prima che agiscano a danno dell’utente. Panda, inoltre, blocca l’accesso alle pagine fraudolente mantenendo al sicuro dai malware. Uno dei vantaggi maggiori è il cloud, su cui si svolge tutto il lavoro. Questo consente di risparmiare notevolmente risorse, rendendo l’antivirus assolutamente leggero. In sostanza, l’antivirus lavora in background non inficiando in alcun modo le prestazioni del sistema.

Nel caso della versione Mac, Panda Dome viene offerto in due versioni: Essential e Premium. Nel primo caso viene offerta una protezione da ogni tipo di minaccia. Inoltre, l’antivirus provvederà a proteggere i tuoi dati bancari dalle frodi, in modo da effettuare sempre acquisti sicuri. Inclusa anche una rete VPN per navigare in completa sicurezza e privacy per un massimo di 150MB di dati al giorno.

La versione Premium, invece, aggiunge non poco a partire proprio dalla VPN. Questa sarà accessibile da ben 5 dispositivi senza alcun limite di navigazione. Molto comodo il password manager che offre uno strumento decisamente utile a tenere traccia di ogni password, in un contenitore assolutamente sicuro. Chiude l’offerta, il servizio più interessante offerto da Panda: l’assistenza. La società, infatti, mette a disposizione dell’utente diversi esperti, i quali forniranno l’aiuto per la configurazione e l’utilizzo, con una reperibilità di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.

Grazie ad uno sconto del 50% su entrambe le versioni, il pacchetto Essential è acquistabile per soli 17,49 euro mentre quello Premium ha un costo di 59,49 euro, direttamente dal sito di Panda Antivirus.