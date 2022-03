Panda Dome Premium: l'offerta da non sottovalutare

Il mondo di internet e le possibilità offerte da un dispositivo informatico sono oggi sostanzialmente illimitate, così però come anche, purtroppo, i virus, i malware, i cyber attacchi e molto altro ancora. Proprio per questo motivo, bisognerebbe sempre dotarsi di un software capace di proteggere i propri dispositivi in maniera completa e avanzata. Fra i tanti, riportiamo sicuramente Panda Dome nella sua versione Premium, ora in offerta ad un prezzo davvero incredibile e scontato del 50%. Il suddetto piano rappresenta il migliore e il più completo tra quelli offerti dalla stessa azienda e potrà di conseguenza assicurare maggiore sicurezza sui propri device.

Cosa offre il piano Premium di Panda Dome

Panda Dome dispone sostanzialmente di quattro piani antivirus: Essential, Advanced, Complete e Premium. quest’ultimo disporrà di tutti i vantaggi dei software precedenti, con in più diverse funzionalità esclusive e avanzate. Risulta anche essere il piano attualmente dotato del miglior rapporto qualità prezzo, poiché scontato del 50% rispetto al prezzo di listino per un periodo di tempo limitato. Inoltre, potrà anche essere utilizzato per un mese in maniera completamente gratuita.

Ma quali sono, nello specifico, le funzionalità incluse nel pacchetto? Con l’attivazione di un anno di Panda Dome Premium, ci si porterà a casa: antivirus e firewall per Windows, protezione per Mac e Android, VPN gratuita per una navigazione più sicura, protezione Wi-Fi da hacker, scansione dei dispositivi esterni per scovare eventuali infezioni, controllo genitori (solo per Windows), protezione durante acquisti online, protezione contro attacchi informatici più avanzati, completa privacy per i dati personali, generatore di password sicure, software per la rimozione di file inutili e potenzialmente dannosi per il PC, una VPN Premium più avanzata, gestione completa sugli aggiornamenti e supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ricordiamo infine che la promozione varrà soltanto per il primo anno di utilizzo e che il software potrà essere utilizzato su un solo dispositivo, che esso sia un computer, un tablet, uno smartphone o altro. Qualora si volessero ricevere maggiori informazioni, sarà anche possibile contattare l’assistenza che si preoccuperà di effettuare una diagnosi gratuita e trovare la soluzione migliore ai propri dubbi. L’offerta potrà essere attivata ancora per poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.