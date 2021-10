Panini e l'avviso sulla cancellazione dell'account: cosa succede?

Questa settimana, molti si sono riversati sulle pagine social ufficiali di Panini per saperne di più in merito a un messaggio ricevuto nelle caselle di posta elettronica: un'email che rende noto l'avvio della procedura per l'eliminazione dell'account.

Eliminazione dell'account Panini: cosa succede

Nel testo, che riportiamo di seguito, alcune delle ragioni dietro la cancellazione del profilo. Alcune sono plausibili, a partire dal prolungato tempo di inattività. A far subito ipotizzare un'anomalia è però la tempistica, in quanto la comunicazione è giunta a un gran numero di utenti in contemporanea (incluso chi sta scrivendo).

Gentile ***, abbiamo iniziato la procedura di eliminazione del suo account. Se non ha richiesto l'eliminazione dell'account, riceve questa email per una delle motivazioni seguenti: il suo account era inattivo da almeno 54 mesi, il suo account (utente minore) non era associato a un tutore, il suo account (utente minore) non è stato abilitato da un tutore entro 72 ore, non ha verificato la mail entro 72 ore, non ha completato la registrazione entro 72 ore.

Oggi un aggiornamento sulla vicenda, direttamente dall'azienda: si è trattato di un errore interno verificatosi durante una manutenzione. Smentita dunque l'ipotesi di una violazione. Questo il nuovo messaggio.

Caro ***, le segnaliamo che in data 26/10/2021, durante un intervento di manutenzione al database utenti dei siti Panini, è stata inavvertitamente attivata la segnalazione di inizio procedura di cancellazione degli account che ha determinato l'invio della email di notifica. Vogliamo rassicurarla che tale procedura non ha determinato alcun effetto sull’integrità e sicurezza degli account che sono tuttora validi e funzionanti. Ci scusiamo sentitamente per il disagio creato dalla comunicazione accidentalmente inviata.

Nessun account Panini finisce nel cestino, non si sono verificati eventi tali da mettere a repentaglio la loro integrità. La società si scusa per l'inconveniente, rimanendo a disposizione di coloro che necessitano di ulteriori chiarimenti. Tutto nelle norma, tutto come prima, possiamo tornare a incollare le figurine.