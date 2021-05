La prima papamobile 100% elettrica non sarà una Tesla

Segno dei tempi che cambiano: anche la papamobile diventerà elettrica. Sarà una versione appositamente modificata della Fisker Ocean, dotata della cupola di vetro che da sempre caratterizza questa particolare famiglia di veicoli.

Fisker Ocean, un SUV elettrico per Papa Francesco

Il SUV a zero emissioni fa della sostenibilità un valore aggiunto, anche per quanto riguarda la selezione dei materiali impiegati. L'annuncio è arrivato direttamente dall'automaker, in seguito a un'udienza privata che ha visto i due co-fondatori, Henrik Fisker e Geeta Gupta-Fisker, incontrare Papa Francesco per illustrargli il progetto.

Siamo stati ispirati leggendo che Papa Francesco è molto attento all'ambiente e all'impatto del cambiamento climatico sulle generazioni future. Gli interni della Fisker Ocean per il suo trasporto saranno realizzati con una varierà di materiali sostenibili, inclusi i tappetini creati con la plastica delle bottiglie recuperate dall'oceano.

Non è stato reso a quanto ammonterà la spesa per la realizzazione della versione personalizzata da destinare al pontefice. Quella commerciale di Fisker Ocean, visibile nell'immagine qui sotto, sarà invece messa in vendita nel vecchio continente al prezzo di 32.000 euro. La fase di produzione prenderà il via nel novembre del prossimo anno, a cura del partner Magna International, all'interno di impianti localizzati in Europa. Sono già oltre 16.000 le prenotazioni registrate.

Una curiosità: ogni papamobile monta la targa “SCV 1” a indicare il veicolo numero 1 dello Stato della Città del Vaticano. Lo scorso anno Francesco ha ricevuto una Toyota Mirai spinta da un motore a idrogeno.