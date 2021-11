Paradigm One: 2,5 miliardi per crypto e Web3

Nata nel 2018 da un'idea di Fred Ehrsam (co-fondatore Coinbase) e Matt Huang (Sequoia Capital), la società di investimento Paradigm annuncia di aver raccolto la cifra record di 2,5 miliardi di dollari per Paradigm One, fondo di venture capital destinato a sostenere attività e iniziative nell'ambito delle criptovalute e in quello del cosiddetto Web3.

Finanza decentralizzata: l'all-in di Paradigm

Lo stesso Ehrsam afferma essere solo l'inizio: Probabilmente, è qualcosa di molto piccolo rispetto a dove arriveremo tra dieci anni , confermando la previsione di un'ulteriore forte crescita per il business delle realtà che operano nel contesto della finanza decentralizzata. Uno degli obiettivi dichiarati da perseguire è quello che mira a una diffusione più capillare delle tecnologie e dei servizi legati a questo mondo.

Questo nuovo fondo e la sua dimensione riflettono quanto le crypto rappresentino la frontiera più entusiasmante nel mondo tecnologico. Nel corso dell'ultimo decennio, hanno fatto molta strada, ma ad oggi sono ancora nelle mani di una percentuale della popolazione globale inferiore al 10%

Crypto/Web3 is the most exciting frontier in technology Thrilled to announce @Paradigm's new $2.5B fundhttps://t.co/MqCYXObMBa — Matt Huang (@matthuang) November 15, 2021

Nel portfolio di Paradigm anche alcuni exchange di criptovalute come FTX, Uniswap, Sky Mavis e appunto Coinbase oltre a società attive sul fronte degli NFT, altra tipologia di asset legata a doppio filo al concetto di blockchain che in questo 2021 è letteralmente esplosa.

La cifra, 2,5 miliardi di dollari, supera quella pari a 2,2 miliardi di dollari annunciata nel mese di giugno da Andreessen Horowitz.