Il ban di AWS potrebbe rivelarsi fatale per Parler: il social network (che ha successivamente fatto causa ad Amazon per la decisione) rischia di rimanere offline, per sempre. Con buona pace di chi l’aveva popolato nell’ultimo periodo, complice l’esodo in massa dei sostenitori pro-Trump in seguito all’esclusione del Presidente da altre piattaforme più conosciute.

Oggi Parler è irraggiungibile, le sue applicazioni sono scomparse dagli store ufficiali di Android e iOS, persino il sito non si apre. L’esclusione dal mondo online è avvenuta in breve tempo dopo i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio, essendo il social ritenuto responsabile di aver ospitato i post di coloro che hanno organizzato l’assalto senza operare alcun tipo di controllo né di moderazione. Così il CEO John Matze ha risposto a coloro che gli hanno chiesto informazioni sulle tempistiche del ritorno.

Doveroso precisare che in seguito alla pubblicazione dell’articolo da parte di Reuters, Matze è tornato a pronunciarsi sulle stesse pagine lasciando trapelare un po’ di ottimismo, rivolgendosi ai 12 milioni di utenti (dichiarati) iscritti al social.

Tra coloro che nei giorni antecedenti la chiusura avevano aperto un account sulla piattaforma c’è anche Matteo Salvini: nemmeno il tempo di pubblicare un post di presentazione che tutto è andato offline.

L’archivio non è però andato perso. L’account @donk_enby su Twitter ha scaricato decine di TB di dati e informazioni dai server prima che venissero spenti, distribuendo poi il tutto in Rete.

here is the metadata from all 30TB of those videos: https://t.co/2ST86SfaYK

for how to access the video files themselves and the rest of the archive, your point of contact is now @textfiles

— crash override (@donk_enby) January 11, 2021