Passa a Kena: SIM gratis e 130 GB a soli 6,99 euro al mese

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile conveniente, Kena Mobile ha la soluzione perfetta per te: dal 13 Settembre, puoi attivare l’offerta 6,99 euro 130 GIGA Promo Plus e avere un primo mese GRATIS. Un’opportunità da non perdere per risparmiare sui costi delle tue comunicazioni mobili.

Perché Kena Mobile conviene

Cosa include l’offerta Kena Mobile?

Minuti illimitati: chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili

chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili 200 SMS: invia messaggi a tutti i tuoi contatti mobili.

invia messaggi a tutti i tuoi contatti mobili. 130GB di Internet 4G: naviga a tutta velocità e utilizza ben 7GB all’estero in Europa

Oltre alle caratteristiche standard dell’offerta, se attivi l’offerta Kena Mobile 6,99€ 130GB Promo Plus, avrai l’opportunità di ricevere vantaggi aggiuntivi:

1° mese GRATIS: per il primo mese di attivazione, non pagherai nulla, potrai testare l’offerta senza impegno

per il primo mese di attivazione, non pagherai nulla, potrai testare l’offerta senza impegno 100GB in più al mese per 6 mesi: Kena ti regala 100GB extra al mese, garantendoti una connessione ancora più ampia per un semestre

Kena ti regala 100GB extra al mese, garantendoti una connessione ancora più ampia per un semestre Attivazione SIM GRATIS: risparmi 4,99 euro di costo di attivazione

Questa offerta è aperta a chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o a chi desidera mantenere il proprio numero passando da uno dei seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Il costo dell’offerta Kena Mobile è di 6,99€ al mese, che si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, a condizione che il Credito Residuo della SIM sia sufficiente. È importante notare che per questa offerta non è previsto né il contributo di attivazione né il costo per la SIM. Non perdere questa occasione per risparmiare e ottenere minuti illimitati, SMS e un’ampia quantità di dati 4G a un prezzo incredibilmente conveniente. Passa a Kena Mobile e richiedi online la tua SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.