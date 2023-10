Passa a Vodafone: per te una PROMO folle con 150GB

L’operatore ex Omnitel è uno dei principali gestori mobili nazionali e questa volta ti propone una PROMO pazzesca che ti permette di aderire al Passa a Vodafone ad un prezzo super!

Considerate che questa tariffa è molto conveniente. Questo perché di solito il carrier rosso parte con le sue offerte da 9,99 euro mensili.

Passa a V0dafone: ottima promozione per te

L’offerta in questione è richiedibile solo tramite ricontatto telefonico. Nello specifico ti offre ogni mese 150 Giga di traffico internet in 4.5G con 7,3GB da utilizzare esclusivamente in roaming senza alcun costo aggiuntivo, minuti di chiamate senza scatto alla risposta e senza alcun limite verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso nazionale e SMS sempre illimitati e verso tutti i carrier mobili. Tutto questo a soli 7,99 euro mensili.

Con questa tariffa è incluso i programmi Vodafone Happy e Vodafone Club che ti permettono di accedere a sconti esclusivi e sorprese ogni volta che accedi all’app.

Inoltre, con questo gestore i vantaggi sono anche in termini di sicurezza. Infatti, con tutte le tariffe è attivabile l’opzione Rete Sicura 2.0 che ti protegge dagli attacchi online, ora anche con ID monitoring. Questa nuova tecnologia ti permette di salvaguardare la tua identità online e i tuoi dati personali.

Il servizio in questione ha un costo mensile pari a 1,99 euro al mese e non prevede alcun vincolo. Potete provare il servizio e disattivarlo senza alcun onere.

Questa esclusiva offerta è per ora attivabile solo ONLINE richiedendo di essere ricontattati da un operatore del Servizio Clienti Vodafone. Tale offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da specifici gestori virtuali. Che aspetti? Cambia operatore e passa a Vodafone!

