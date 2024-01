Password addio: più sicurezza con le passkey e NordPass

NordPass è sempre di più la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un gestore di password multi piattaforma, in grado di unire semplicità di utilizzo e sicurezza. Ora, infatti, con NordPass è possibile utilizzare le passkey che, combinando l’identificazione biometrica e le chiavi crittografate, riescono a incrementare in modo netto la sicurezza, eliminando il problema di dover ricordare tante password.

Le passkey sono più sicure delle password e sono resistenti a phishing e altre minacce informatiche. Per gli utenti che si affidano a NordPass, quindi, c’è un motivo in più per poter scegliere il password manager multi piattaforma.

Grazie al supporto alle passkey, infatti, NordPass permette di incrementare il livello di sicurezza dei propri account e lo fa con una spesa di appena 1,49 euro al mese che diventano 2,79 euro al mese per la versione Family per 6 utenti. Per accedere al gestore di password è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di NordPass.

L’offerta di NordPass: un password manager a 1,49 euro al mese

Con NordPass è possibile accedere a un password manager multi piattaforma per memorizzare password, passkey e dati delle carte di pagamento. Il servizio è disponibile in varie versioni. Per gli utenti consumer, sono disponibili due piani:

Premium dal costo di 1,49 euro al mese

dal costo di Family dal costo di 2,79 euro al mese per 6 account indipendenti

I prezzi si riferiscono all’attivazione del piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni. Per tutti i dettagli sulle offerte basta collegarsi al sito ufficiale.

