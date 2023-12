Password Manager da provare gratis: il migliore è LastPass

Utilizzare un Password Manager diventa sempre più importante: per mettere al sicuro le credenziali d’accesso ai propri account oltre ai dati delle carte di pagamento, infatti, è fondamentale poter contare su un tool multi-piattaforma, in grado di garantire la massima sicurezza, in tutti i contesti di utilizzo.

In questo momento, la soluzione giusta su cui puntare è LastPass. Il servizio costa 2,90 euro al mese e aggiungendo appena 1 euro al mese consente il passaggio alla versione Families per 6 utenti (ogni utente ha un account indipendente).

Per tutti i nuovi utenti, LastPass è disponibile con un mese di prova gratuita. E’ possibile iniziare a testare il Password Manager subito. Basta collegarsi al sito ufficiale, accessibile tramite il link riportato qui di sotto e creare un account.

Password Manager da provare gratis: ora c’è LastPass

LastPass è la soluzione giusta per iniziare a provare un nuovo Password Manager. Il tool offre vari strumenti di sicurezza per la gestione dei propri dati e consente, inoltre, un utilizzo completamente multi-piattaforma, con la possibilità di usare più dispositivi da cui accedere ai propri account. Il servizio mette a disposizione anche 1 GB di spazio di archiviazione crittografato e una dashboard di sicurezza per monitorare l’utilizzo del servizio e lo stato dei propri dati.

Come sottolineato in precedenza, LastPass è disponibile in prova gratuita. Per tutti i nuovi utenti c’è, infatti, la possibilità di testare il Password Manager per 30 giorni, scegliendo tra la versione Premium per singolo utente, che costa 2,90 euro al mese, e la versione Families, per 6 utenti, che costa 1 euro in più garantendo un account indipendente per ogni utente.

Per avviare subito la prova gratuita (senza alcun vincolo o obbligo di attivazione del servizio) è sufficiente creare un account tramite il sito ufficiale, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

