Google Password Manager: le password si condividono in famiglia

Google ha recentemente annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere in modo sicuro le password con i membri del proprio gruppo familiare su Internet. Questa funzione, inclusa nell’aggiornamento dei servizi Google Play per il mese di maggio 2024, mira a semplificare l’accesso alle password per servizi condivisi come Netflix per tutti i membri del nucleo familiare.

“Con questo nuovo aggiornamento, è ora possibile condividere in modo sicuro le password con il proprio gruppo familiare in Google Password Manager. Nel momento in cui si decide di condividere una password, questa verrà automaticamente copiata nel gestore di password dei familiari, pronta per essere utilizzata.” ha spiegato Google nella pagina di supporto.

Condivisione della password in famiglia su Google Password Manager

La nuova funzione di condivisione delle password si applica esclusivamente alle password memorizzate in Google Password Manager, il servizio dell’azienda che archivia in modo nativo le password e le passkey in Chrome e Android, collegandoli all’account Google dell’utente.

Attualmente, la funzione è disponibile solo sui dispositivi mobili, ma non ancora nella versione stabile di Chrome su desktop. Quando una password viene condivisa con un membro della famiglia, una copia della stessa viene salvata nel Gestore password di Google del familiare.

In precedenza Google aveva fatto alcuni esempi di come la condivisione delle password potesse semplificare le cose. Ad esempio, la gestione dell’asilo nido attraverso un unico account o la concessione ai genitori dell’accesso ai compiti scolastici. Ma questa funzione può essere utile anche per condividere l’accesso a servizi di streaming, credenziali assicurative, VPN e altro ancora.

I limiti della condivisione delle password

È importante notare che la funzione di condivisione delle password può essere utilizzata solo con i membri del gruppo familiare autorizzato da Google, che può includere fino a un massimo di 6 persone. Se si desidera condividere una password con qualcuno al di fuori del gruppo familiare, sarà necessario utilizzare alternative come Nearby Share per inviarla di persona o ricorrere a metodi meno sicuri e più rudimentali.