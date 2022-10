Password manager: la scelta giusta per proteggere i propri dati online

Mantenere al sicuro le password e i dati delle carte di pagamento non è semplice. Il web, infatti, è pieno zeppo di minacce e proteggere i propri dati personali richiede la massima attenzione. In quest’ottica diventa fondamentale affidarsi ad un valido supporto software.

Ricorrendo ad un password manager come NordPass, ad esempio, si può avere a disposizione un’arma in più contro i rischi di sottrazione dei dati personali. Con uno strumento software completo, efficiente e sicuro, infatti, la protezione per le proprie password e tutte i propri dati sensibili sarà moltiplicata.

NordPass, sviluppato dallo stesso team che ha realizzato NordVPN, riferimento assoluto del settore delle VPN, è attualmente l’opzione giusta per poter contare su di un password manager completo, flessibile e, soprattutto sicuro.

Oltre alla possibilità di provare un piano gratuito per 30 giorni, infatti, NordPass è disponibile in versione Premium con un prezzo scontato del 50%. Basta 1,49 euro al mese, scegliendo il Piano di 2 Anni (con una spesa iniziale di circa 35 euro) per poter contare su di una protezione completa.

Con il password manager giusto i propri dati sono al sicuro: ecco perché scegliere NordPass

NordPass è un riferimento del settore dei password manager con oltre 2 milioni di utenti in tutto il mondo. Il servizio consente di salvare i dati in modo rapidissimo (sia per le password che per le carte di pagamento) sfruttando poi l’inserimento automatico e sicuro in fase di login o di acquisto.

Tra le funzionalità che caratterizzano NordPass, inoltre, c’è anche uno strumento avanzato di condivisione che permette di condividere in sicurezza password di lavoro, dati di pagamento aziendali o anche solo la password del Wi-Fi.

Da notare, inoltre, che NordPass è anche multi-dispositivo con la possibilità per l’utente di collegare il proprio account a 6 diversi dispositivi in contemporanea. A completare le funzioni del servizio c’è un sistema che rileva le password deboli e già usate e che è anche in grado di analizzare il web alla ricerca di violazioni di dati.

Con l’offerta attuale, NordPass è davvero il password manager giusto per proteggere i propri dati online. Lo sconto del 50%, infatti, fa crollare il costo del servizio che può essere attivato all’equivalente di 1,49 euro al mese (poco più di 35 euro) con il Piano 2 Anni.

C’è anche il Piano Famiglia che estende i vantaggi dell’account Premium a 6 diversi account con una spesa complessiva di 2,79 euro al mese scegliendo la fatturazione anticipata del Piano 2 Anni. Tutte le versioni di NordPass prevedono, inoltre, la Garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per sfruttare l’offerta in corso è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di NordPass:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.