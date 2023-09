Password Manager: per sicurezza e semplicità d'uso bastano 1,49 €/mese

Il Password Manager è un software sempre più utile: ogni utente, infatti, ha decine di account ed ogni account ha (o sarebbe meglio dire “dovrebbe avere”) una password specifica. Gestire tutte le credenziali d’accesso, senza dimenticare i propri dati, in totale in sicurezza è possibile proprio grazie a un gestore di password.

La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata da NordPass, il tool creato dal team di NordVPN. Il servizio è disponibile in versione gratuita, con la funzione di memorizzazione dei dati e compilazione automatica su un singolo dispositivo.

La versione Premium è ancora più interessante: il costo è di 1,49 euro al mese con l’abbonamento biennale. C’è anche la versione Family, per 6 utenti con account separati, che costa 2,79 euro al mese ovvero meno di 50 centesimi ad account.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da accedere subito al sito ufficiale di NordPass.

NordPass è il Password Manager su cui puntare

Scegliere NordPass come Password Manager è la soluzione per poter contare su di un tool completo, sicuro e affidabile, in grado di garantire un utilizzo multi-piattaforma, con funzioni avanzate come la rilevazione di password deboli e l’individuazione di violazione dei dati.

Qualità e sicurezza vanno di pari passo a un prezzo contenuto: NordPass, infatti, costa appena:

1,49 euro al mese scegliendo il piano individuale Premium

scegliendo il piano individuale 2,79 euro al mese scegliendo il piano Family per 6 account

Entrambe le promozioni riguardano l’abbonamento di 2 anni con fatturazione anticipata e garanzia di rimborso. È anche possibile accedere al piano gratuito, in modo da provare, nel dettaglio, le funzionalità di NordPass che, in questo momento, è sempre di più un riferimento per gli utenti alla ricerca di un Password Manager completo. Per iniziare a usare il servizio è sufficiente accedere al sito ufficale, linkato qui di sotto, e scegliere il piano più adatto alle proprie necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.