Password Manager senza limiti: NordPass è in offerta a metà prezzo

C’è una nuova promozione in corso per quanti stanno valutando l’acquisto di un password manager, il servizio che consente di gestire le proprie credenziali online in maniera più semplice e sicura. L’offerta che ti segnaliamo è quella del piano biennale di NordPass, oggi disponibile a 1,49 euro al mese anziché 2,99 euro, per effetto del 50% di sconto.

NordPass è la soluzione progettata dallo stesso team di NordVPN per proteggere al meglio le proprie password e gestirle in modo più facile. Per le caratteristiche che offre, gli addetti ai lavori lo considerano uno dei migliori password manager presenti oggi sul mercato.

Il piano di 2 anni di NordPass è in sconto del 50%

Salvataggio di un numero illimitato di password e passkey, generazione di password complesse, identificazione delle password deboli, compilazione automatica e scansione del web alla ricerca di eventuali fughe di dati: quelli appena elencati sono i principali vantaggi di NordPass.

Rispetto ai password manager integrati nei browser, la soluzione del team di NordVPN è più sicura dal momento che offre strumenti di sicurezza avanzati, un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24 (sette giorni su sette), una gestione efficiente dei dati sensibili e una disponibilità su qualsiasi tipo di dispositivo. Ad oggi sono milioni le persone (e le aziende) che hanno scelto di affidarsi a NordPass per la sicurezza delle proprie password.

In queste ore il piano di due anni è in offerta a 1,49 euro al mese anziché 2,99 euro, con un risparmio effettivo del 50%. Dalla stessa pagina è possibile anche sottoscrivere il pass Family (fino a 6 account utente Premium) a 2,79 euro al mese, con un risparmio del 53%.