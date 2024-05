Password e passkey al sicuro con NordPass: -60% e 3 mesi gratis

Tutelare l’integrità dei propri account, mantenendo al sicuro le password, le passkey e gli altri metodi di autenticazione impiegati ogni giorno, non è solo importante: è fondamentale. Una soluzione come quella proposta da NordPass, oggi in sconto del 60% e con 3 mesi gratis di servizio (scegliendo l’abbonamento biennale), è l’ideale per far sì che la privacy, i dati personali e i metodi di pagamento risultino sempre protetti, anche quando un calo di attenzione potrebbe mostrare il fianco a conseguenze disastrose.

NordPass, l’offerta speciale di oggi: i dettagli

Non si tratta del solito password manager, ma di qualcosa più simile a una suite completa. Infatti, include una serie di strumenti come quelli dedicati al salvataggio e alla compilazione automatica dei moduli, alla creazione di codici segreti complessi (no, 123456 o la data di nascita non sono sufficienti), alla scansione del Web per trovare eventuali violazioni e alla sincronizzazione automatica su più dispositivi. Ovviamente, non manca il supporto all’autenticazione a più fattori e al riconoscimento biometrico, ormai largamente diffusi. Invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire l’elenco di tutte le caratteristiche incluse.

Per chi ha esigenza di condividere la sottoscrizione con familiari o amici, non c’è alcun problema. È possibile scegliere il piano Family per un massimo di sei account, in sconto fino al 53%. Ovviamente, ogni profilo è indipendente e totalmente autonomo.

Ricordiamo che NordPass è un servizio gestito da Nord Security, la stessa software house protagonista nell’ambito della cybersecurity che si occupa, tra le altre cose, anche della Virtual Private Network globale di NordVPN. Per tutti gli altri dettagli in merito alla promozione in corso e alle sue caratteristiche, rimandiamo al sito ufficiale dove sono riportate informazioni più approfondite.