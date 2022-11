La password più comune in Italia nel 2022 è sempre la stessa

Se la cybersecurity fosse un film, potremmo aprire così questo articolo: la prima regola per la creazione di una buona password è non scegliere la propria data di nascita, la seconda è evitare 123456 (cit). È infatti ancora questo il codice segreto più utilizzato in Italia nel 2022 per proteggere account, dati personali e privacy, come svela la nuova ricerca condotta da NordPass. E tanti saluti alle buone pratiche e ai consigli per mantenere protetta la privacy.

123456 è di nuovo la password più utilizzata in Italia

Il risultato è purtroppo tristemente in linea con quelli del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021. Non fatichiamo a immaginare sarà così anche tre dodici mesi. Riportiamo di seguito la Top 10 (se così la si può definire) delle chiavi impiegate con maggiore frequenza dai nostri connazionali.

123456 123456789 password ciao juventus napoli ciaociao 12345 12345678 martina

Come si può notare, il calcio rimane grande protagonista, con juventus e napoli tra le scelte più popolari per proteggere gli account. Vanno forte anche ciao e ciaociao, perché si sa, le persone educate salutano sempre.

Ovviamente, sconsigliamo fortemente comportamenti di questo tipo. Una tale leggerezza rischia di mettere a repentaglio non solo la privacy come già citato, ma anche le informazioni connesse ai profili online e persino i propri conti, nel caso di servizi con una qualche attinenza alla gestione delle finanze. È inoltre sempre meglio attivare l’autenticazione a due fattori.

Fortunatamente, esistono soluzioni dedicate, che rendono automatica la creazione delle password così come il loro salvataggio, in modo sicuro.

